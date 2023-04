Kroatien jubelt über Schengen-Beitritt

„Krone“: Herr Direktor Ostojić, Kroatien und Italien sind für die Österreicher die beliebtesten Auslandsdestinationen. Was erwarten Sie von der ersten Saison nach der Pandemie?

Velko Ostojić: Die Ergebnisse, die wir während der Pandemie erzielt haben, machen deutlich, dass die Menschen selbst im Falle einer gesundheitlichen Bedrohung nur ungern auf ihren Sommerurlaub verzichten. In dieser Zeit hat sich Kroatien als sicheres Reiseziel gezeigt, das sich schnell an Krisensituationen anpassen kann. In den vergangenen zwei Jahren war Kroatien für viele Gäste aus unseren wichtigsten Emissionsländern, einschließlich Österreich, die nächstgelegene und sicherste Destination am Mittelmeer. Wir glauben, dass dies ein wertvolles Versprechen für die kommenden Jahre ist, in denen wir hoffentlich von einer Pandemie verschont bleiben.