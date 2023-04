„Aus Hunger zu stehlen ist nicht gegen Gesetz“

Duo flüchtete in Waldstück

Die Beschuldigten, es handelte sich um einen 18-jährigen und einen 25-jährigen Marokkaner aus Gmunden, konnten kurze Zeit später gesichtet werden. Als die beiden bemerkten, dass sie von der Polizei erkannt wurden, liefen sie in ein Waldstück und versuchten abermals zu flüchten. Den 18-Jährigen konnten die Beamten sofort erwischen und festnehmen, den zweiten verloren sie aber zunächst aus den Augen. Rund 15 Minuten später bemerkte der Besitzer eines Einfamilienhauses, dass dieser sich in seinem Garten verstecke. Daraufhin versuchte der Mann abermals zu flüchten, was jedoch die unmittelbar im Nahbereich fahndende Streife zu verhindern wusste.