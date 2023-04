Osterhaufen mit Benzinbombe angezündet

Alle Jahre wieder erlauben sich einige den Scherz und zünden Osterhaufen schon im Vorhinein an. Diesmal schlugen die Unbekannten in Ruden zu und ließen zwei in Flammen aufgehen. In Klagenfurt auf der Schleppe Alm wurde ein Haufen mittels Molotowcocktail, auch Benzinbombe genannt, angezündet.