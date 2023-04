Altach will von der Favoritenrolle nichts wissen

Lustenau-Trainer Markus Mader schob am Donnerstag Gegner Altach die Favoritenrolle zu. „Nein“, sagte dazu Altachs Trainer Klaus Schmidt, und: „Ich bin gespannt, was herauskommt, wenn zwei Außenseiter gegeneinander spielen.“ Dann schickte Schmidt die Favoritenrolle „mit Mascherl“ wieder zurück nach Lustenau: „Sie haben die letzten drei Spiele (Anm.: WAC, Klagenfurt, Hartberg) gewonnen. Sie stehen in der Tabelle besser da als wir, sie haben die beiden ersten Duelle gewonnen. Mehr Favorit geht gar nicht“, so der 55-Jährige.