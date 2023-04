US-Journalist Gershkovich wegen Spionage angeklagt

Breite Kritik an Festnahme

„Gershkovich ist ein Journalist, kein Spion, und er sollte sofort und ohne Bedingungen freigelassen werden“, hieß es in einem offenen Brief, der am Freitag von der Nichtregierungsorganisation „Committee to Protect Journalists“ veröffentlicht wurde und der an den russischen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, gerichtet war. Der Brief war von 38 Vertretern renommierter internationaler Medien wie der „New York Times“, der britischen BBC, Associated Press und Agence France-Presse unterschrieben worden. Zu den Unterzeichnern gehörten auch Organisationen wie PEN America und das in Wien ansässige International Press Institute, die sich für Pressefreiheit einsetzen.