57-Jährige starb in Wohnung - Freund festgenommen

Freund bestreitet Verschulden am Tod

Der 53-Jährige befand sich noch am Ort des Geschehens, ein Alkovortest sollte eine Alkoholisierung ergeben. In einer späteren Befragung bestritt der Verdächtige, mit dem Tod seiner Freundin etwas zu tun zu haben. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Eine Obduktion des Opfers soll nun klären, ob die Verletzungen ihr vorsätzlich zugefügt wurden oder aber von einem Unfall herrühren.