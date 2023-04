Reus schlägt Alarm: „Wir wurden aufgefressen!“

„Ein Scheißabend“

Trainer Edin Terzic nach dem Viertelfinal-Aus auf Sky: „Katastrophale erste Halbzeit. Wir wurden in den ersten 12 Minuten überrannt. In der Offensive haben wir uns gewundert, dass es Zweikämpfe gibt. In der zweiten Hälfte wurde es von der Bereitschaft her besser, aber immer noch nicht gut. In der Pause haben wir die Dinge angesprochen. Es wurde heute ein bisschen lauter. Es hat heute die komplette Mannschaft getroffen, außer Gregor. So kann man nicht im Pokal spielen. Im Endeffekt fehlte uns absolut die Durchschlagskraft. Ein Scheißabend.“