Kurz nach WrestleMania: WWE-Legende verstorben

Sie stapften mit unvergessenen Armbewegungen in den Ring, leckten Kindern die Köpfe ab oder bissen ihre Gegner in den Hintern. Diese Aktionen brachten ihnen zwar keine Titel in der WWE ein - aber dafür gewannen sie die Herzen der Fans. 1996 endete ihre Zeit in der WWE, 2015 wurden sie in die „Hall Of Fame“ aufgenommen.