Wind, Verkehr und Brauchtum beschäftigt den Pongau

Wir als Gemeinde Flachau stehen hinter dem Standort für die Windräder“, sagt Thomas Oberreiter (ÖVP). Nicht nur der Bürgermeister der Pongauer Gemeinde sieht dem Projekt „Windpark Windsfeld“ in Flachauwinkl positiv entgegen. Auch Bernd Schneider, Bürger aus Flachau, ist für den Bau der Windräder. „Mir ist jedes Windrad lieber als ein Kohlekraftwerk. Wovon sollten wir sonst den Strom für die Zukunft bekommen außer von Wasserkraftwerken, Photovoltaikanlagen und dem Windpark?“, fragt Schneider. Zwar ist die Lösung für den Alpenverein Salzburg ebenfalls der Einsatz von grüner Energie. Doch dem Projekt am Windsfeld stehen die Mitglieder kritisch gegenüber. Roland Kals vom Alpenverein kritisiert, dass in einer Höhenlage von 2000 Metern das Ökosystem sehr empfindlich sei.