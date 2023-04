Wie unsere Promis das Osterfest feiern

Kindskopf

„Für die Nesterl-Suche gibt’s kein Alterslimit“, so Andy Lee Lang. „Das ist für mich die Pflege für mein Inneres Kind. Ich verbringe Ostern bei meinen Eltern im Garten, und wir führen alle Bräuche weiter, die ich schon als Kind so sehr geliebt habe. Also rennen eben drei Erwachsene im Garten herum - es ist so schön, wieder Kind zu sein.“