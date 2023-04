Gazprom liefert nach Wartung wieder Gas nach China

Nach China fließt wieder russisches Gas. „Die planmäßigen Prophylaxe-Arbeiten an der Gasleitung ‘Kraft Sibiriens‘ sind abgeschlossen“, teilte das Unternehme Gazprom am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Kreml versucht, seine Energieexporte Richtung China allgemein auszubauen. Im vergangenen Jahr wurden über die „Kraft Sibiriens“ 15,4 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert, in diesem Jahr sind bereits 22 Milliarden geplant. Zudem ist der Bau einer weiteren Pipeline, „Kraft Sibiriens 2“, vorgesehen.