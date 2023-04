Diese besondere Rolle übernimmt George bei Krönung

Drei Tage lang wird gefeiert

Die Krönung findet am 6. Mai in der London Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes geben. Gefeiert wird auch noch am 7. Mai - mit einem Konzert und einer Lichtshow auf Schloss Windsor. Am 8. Mai gibt es für die Briten einen zusätzlichen Feiertag, an dem Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, gefeiert werden sollen.