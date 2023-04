Wiens Ring-General „Gunther“ erobert Hollywood!

Mit 71 Minuten und 25 Sekunden, aufgestellt im Jänner vor 51.000 Fans in San Antonio, hält er den Rekord für den Wrestler, der sich am längsten bei einer Royal Rumble (alle Athleten kämpfen gleichzeitig gegeneinander) im Ring halten konnte. Mit bald 300 Tagen Regentschaft als Intercontinental-Champion ist Gunther in die Top 5 aller Zeiten aufgestiegen - neben Legenden wie Honky Tonk Man und Randy Savage. „Als Kind habe ich am Schwechater Flohmarkt vom Macho Man Videokassetten gekauft“, erinnert er sich.