Landesregierung: Ein rotes Team ohne Wechsel

Personell völlig unverändert geht die Kärntner SPÖ - zumindest, was das Regierungsteam anlangt - in die nahe Zukunft. Das Quintett besteht weiterhin aus Peter Kaiser, Gaby Schaunig, Beate Prettner, Daniel Fellner und Sara Schaar. Wobei: Schaars Verbleiben ist eher dem geringen Angebot an Genossinnen im Bezirk Spittal geschuldet als ihrer eigenen Leistung - Stichwort Gender-Leitfaden. Prettner verliert ihr Amt als Stellvertreterin von Landeshauptmann Peter Kaiser an ÖVP-Chef Martin Gruber. Erste Kaiser-„Vize“ wird hingegen Schaunig - Fellner, Schaar und Prettner stellen das Trio aus roten Landesräten und -innen.