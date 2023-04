Nur ein Abstecher: Kurzbesuch beim Landesgericht

Ein Porno-Darsteller?

Der Mann aus Baumgarten hat seine damalige Freundin, um zehn Jahre älter, durch einen Schlag gegen ihre frisch operierte Brust verletzt; hat ihr dreimal gegen den Fuß getreten; hat sie im Haus eingesperrt und ihr Handy an sich genommen. „Ja, es tut mir leid. Aber es ist halt viel passiert.“ Die Frau habe ihm anhand von Videos vorgeworfen, Porno-Darsteller zu sein – „Schau, das bist ja du!“; ihm unterstellt, verheiratet zu sein; fremdzugehen; sie habe Haare im Auto von fremden Frauen gefunden und ihm unter die Nase gehalten. „Im ersten Monat unserer Beziehung war alles bestens. Aber dann ist sie unheimlich eifersüchtig geworden“, so der Angeklagte, der „damals mindestens fünf Bier pro Tag getrunken“ hat. Heute, so beteuert er, sei es nur eines nach Dienstschluss. „Das steht mir zu. Ich arbeite hart.“ Ein Alkoholproblem? „Nein!“