Schießereien in Marseille: 3 Tote und 8 Verletzte

„Drogen töten, und töten vor allem in Marseille“

Es gebe einen ausufernden Gebrauch von Schusswaffen durch die Dealer, die auch in den Handel verwickelte Jugendliche ins Visier nähmen. „Drogen töten, und töten vor allem in Marseille.“ Bereits am Samstagabend waren in der Stadt bei einer Schießerei in einem Lebensmittelgeschäft vier Menschen verletzt worden.