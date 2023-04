Eine Punkteteilung im Angesicht der Kanisfluh

Die Hausherren gingen bald mit 2:0 in Führung. Den Anschluss für die Gäste markierte dann eben der abgewanderte Schwärzler, Kerim Kalkan glich in der zweiten Halbzeit aus. Der Yavuz Bal sah kurz danach Gelb-rot. In der Endphase entspannte sich die Partie dann aber doch etwas. Und mit der Punkteteilung konnten schlussendlich beide Teams gut leben.