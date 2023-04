Wagners „Tannhäuser“ in Frau Venus’ Fleischerladen

Als Romeo Castellucci 2017 an der Münchner Staatsoper Wagners „Tannhäuser“ herausbrachte, ätzten Kritiker, dass sein Venusberg nur „eine Ansammlung von amorphem Fleisch, ja widerwärtigen Brocken und Klumpen mit angedeuteten Köpfen“ sei. Das hat sich auch in seiner Überarbeitung für die diesjährigen Osterfestspiele Salzburg im Großen Festspielhaus nicht wesentlich geändert. Der Fleischerladen blieb, was er war. Amazonen zeigen ihre Busen. Leiber wälzen sich. Und ob davon einer Dame schlecht wurde?