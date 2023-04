Papst eröffnete die Feierlichkeiten der Karwoche

Papst feiert Osterwoche wie geplant

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wird Papst Franziskus die Gottesdienste der Karwoche und der Ostertage wie geplant feiern. So bestätigte der Vatikan die Feier der Messe am Gründonnerstag, zu der in der Regel auch der Ritus der Fußwaschung gehört. Franziskus werde sich für diesen Anlass in das Jugendstrafgefängnis Casal del Marmo im Nordwesten Roms begeben. Franziskus besucht seit Jahren am Gründonnerstag Haftanstalten und feiert dort mit Strafgefangenen den Gottesdienst in Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu, bei dem dieser seinen Jüngern die Füße wusch. Diese Geste der Demut ist bis heute Bestandteil des Gottesdienstes am Gründonnerstag.