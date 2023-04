Markus Schopp lobte die Lustenauer

Nach der 700 Kilometer langen (fröhlichen) Heimfahrt von Hartberg, war Austria-Trainer Markus Mader am gestrigen Nachmittag schon wieder im Fußballstadion zu finden. Der siegreiche Coach sah sich in der Cashpoint-Arena das Spiel zwischen Altach und der WSG Tirol an. „Es wäre sehr arrogant, wenn man sechs Kilometer vom Stadion entfernt wohnt und nicht zuschauen geht“, so der in Dornbirn lebende Trainer. Für Mader begann damit auch gleichzeitig die Vorbereitung auf das bevorstehende Derby am kommenden Samstag im Reichshofstadion.