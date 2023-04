Mit innovativen Ideen immer neue Kunden anlocken

Andreas Lang aus Rauchwart ist in einem Gasthof aufgewachsen, der seit 1880 in Familienbesitz ist. Der Sommelier und Gastwirt hat Anfang des Vorjahres die Getränkemarke „Öriginal“ aus der Taufe gehoben. „In den öriginalen Getränken werden coole, natürliche Aromen in Getränke gepackt, die allesamt im Burgenland produziert werden“, erklärt Lang. Der da wären bis jetzt: ein Uhudler-Tonic sowie Fichte und Zuckerwatte. Auf dem alkoholischen Sektor gibt es außerdem den Uhudler-Gin. Neugierig? Zu bekommen ist sein Getränk via Webshop (oeriginal.at), im Gasthof oder auch im Weingut Karner in Donnerskirchen.