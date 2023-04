Einzigartiges Projekt startete in Eisenstadt

Die Damen und Herren der Justizwache sorgen für Recht und Ordnung in der Justizanstalt Eisenstadt. Immer wieder kommt es im einzigen burgenländischen Gefängnis jedoch auch zu Brandalarmen. Bisher führten Beamte der Brandschutzgruppe, die auch in ihrer Freizeit bei der Feuerwehr aktiv sind, in solchen Fällen die Lageerkundung und gegebenenfalls den ersten Löschangriff durch.