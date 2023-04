Ostern feiern mit großer Eiersuche und Osterfeuer

Auf die Kleinsten wurde nicht vergessen!

Am Ostersonntag steht schon die zweite Attraktion in den Startlöchern. Doch bevor es so weit ist, besteht die Möglichkeit, um 10 Uhr erneut die eigene Osterjause durch die Pfarrkirche Hemma segnen zu lassen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der jüngeren Gäste. Ein großes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Bastelaktionen und vielem mehr wird angeboten. Außerdem wird auch der Krone-Lesefuchs Theo und der Leseonkel Christian Krall am Sonntag vor Ort sein, um den Kleinsten die neuesten Geschichten vorzulesen.