Mann nötigte seine Ehefrau zu Sex mit anderen

Sexueller Missbrauch beschäftigte am Freitag am Landesgericht in Klagenfurt Richter Gernot Kugi und die Schöffen. Einem 60-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit wurde vorgeworfen, seine Ehefrau (43) zu Sex mit anderen Männern gezwungen zu haben - beinahe zwei Jahre lang; sie musste das mitfilmen.