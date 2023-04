Nur am 1. April brennt in Kurstadt auch der Schnee

Die Hochblüte der Aprilscherze scheint inzwischen eigentlich vorbei. Denn in Zeiten von täglichen Fake News und -Videos in Sozialen Medien sind die Menschen sogar am 1. April schon eher vorsichtig geworden, was sie veröffentlichen. Dennoch kommt es aber auch nach wie vor noch zu Scherzberichterstattungen, die für öffentliche Erregung sorgen.