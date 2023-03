Lukaschenko: Putin könnte Atomwaffen einsetzen

Putin lässt Atomwaffen in Weißrussland stationieren

Putin hatte am Wochenende die Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland angekündigt. Russland verstoße damit nicht gegen den internationalen Atomwaffensperrvertrag, da man selbst die Kontrolle über die Waffen behalte. Putin verwies darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert haben. „Wir machen nur das, was sie schon seit Jahrzehnten machen.“