Mercedes: Toto Wolff schreibt WM-Titel schon ab

Das zweite Jahr in Folge kann Mercedes nicht mit Red Bull mithalten. „Aber wir wollen einfach alles geben und dann sehen, was dabei herauskommt“, appeliert Wolff an sein Team. Im Vorjahr hatte es das einstige Siegerteam geschafft, nach einem schwachen Saisonstart ab Jahresmitte konkurrenzfähig zu sein. In Brasilien fuhr man dann sogar einen Doppelsieg ein.