Uhuweibchen wurde ein Jahr lang gesund gepflegt

Flügel gebrochen

„Die Heilung des gebrochenen Flügels hatte diese Zeit in Anspruch genommen. So ein langer Aufenthalt kommt bei uns eher selten vor“, berichtet Falkner Franz Schüttelkopf. Zudem wurde darauf geachtet, dass der Vogel nicht die Scheu vor dem Menschen verliert, denn das ist extrem wichtig für eine Freilassung. Umso größer war die Freude, als es Mittwochabend endlich so weit war. Das prächtige Uhuweibchen mit den stechend schönen Augen wurde hoch über dem Ossiacher See in die Freiheit entlassen.