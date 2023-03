„Inakzeptabel“! Riesen-Ärger vor Argentinien-GP

Versprechen gebrochen

Eigentlich hatte man ihm zugesichert, dass all die Probleme behoben werden würden, so Dixon weiter. „Wir sind zutiefst enttäuscht darüber, dass wir so ein niedriges Niveau an GP-Vorbereitung angetroffen haben. Die Büros der Teams waren in einem verschmutzten Zustand und große Mengen des Materials und der Ausrüstung sind verloren gegangen.“ Seine Bitte: Die Teams sollten so viele Beschwerde-Mails wie möglich an ihn schicken, mit dessen Hilfe er in weiterer Folge die Veranstalter konfrontieren will.