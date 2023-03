Europaweiter Erfolg als digitaler Wegbegleiter

Die im Jahr 2005 im Lavanttal gegründete Firma PMS wächst kontinuierlich weiter. In den sechs Niederlassungen mit dem Hauptstandort in St. Stefan bei Wolfsberg sowie fünf weiteren Filialen in ganz Österreich sind mittlerweile 500 Mitarbeiter beschäftigt. Und nun hat das Elektro- und Automationstechnikunternehmen für die Industrie die Tochterfirma PMS Digital Solutions (DS) GmbH gegründet.