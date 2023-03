Autolenker fuhr auf A 14 auf Kolonne auf

Der 21-jährige war am Diestagabend gegen 17 Uhr auf der Rheintalautobahn Richtung Bregenz unterwegs, als er bei Hohenems seinen Wagen in Richtung Ausfahrt lenkte. Allzu aufmerksam dürfte der Mann dabei aber nicht gewesen sein, denn dass sich im Abfahrtsbereich bereits ein Stau gebildet hatte, hat der Lenker einfach übersehen. Er krachte in die Autokolonne, wodurch sich gleich vier Pkw ineinanderschoben.