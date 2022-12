Menschenrechte stehen weltweit massiv unter Druck

Weitere Menschenrechte sind unter anderem das Verbot der Folter, Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Bildung. Fast alle Staaten haben das Abkommen ratifiziert oder Menschenrechte explizit in ihren Verfassungen erwähnt. Dennoch gibt es immer wieder schwerwiegende und auch systematische Verstöße, die nicht in jedem Fall von Gerichten sanktioniert werden. „Sie zu verteidigen, ist deshalb Pflicht eines jeden Bürgers und jeder einzelnen Politikerin. Über jene hinaus, die in politischer Verantwortung stehen, braucht es nämlich das Hinschauen und die Tatkraft von jeder und jedem Einzelnen (...)“, sagte Ernst-Dziedzic. Sie ist derzeit gemeinsam mit den Politikern Wolfgang Gerstl (ÖVP), Harald Troch (SPÖ) und Helmut Brandstätter (NEOS) in der Ukraine. Die Delegation will „humanitäre Hilfe mitbringen.“