82-Jährige vergewaltigt: Drei Jahre Haft

In der Nacht ins Bett gelegt

Der Angeklagte konnte sich nicht erinnern, sein Opfer, das sich am nächsten Tag der Schwester, die auch im Haus lebt, anvertraut hatte, schon: So habe sich der Pfleger am letzten Tag seines vierwöchigen Turnus in der Nacht zu ihr ins Bett gelegt und sie vergewaltigt. Und am Morgen beim Waschen erneut missbraucht. Und es war nicht das erste Mal, dass der Krankenpfleger vor Gericht stand. Auch in Deutschland musste er sich wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Schutzbefohlene rechtfertigen und war verurteilt worden.