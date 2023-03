Linz plant Österreichs erstes LGBTIQ*-Zentrum

In Kooperation mit Bily und Courage

Auch in weiteren Landeshauptstädten gibt es bereits ähnliche Überlegungen. Der Bedarf für ein solches Zentrum ist in Linz jedenfalls gegeben. Persönliche Beratung und professionelle Hilfe sind neben Präventivmaßnahmen wichtig, damit Betroffene in ihren Herausforderungen unmittelbar Unterstützung erfahren. „Mir ist wichtig, in Linz ein Kompetenzzentrum einzurichten, wo sich Menschen jeden Alters mit Anliegen zu Themen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität hinwenden können, um bei den bestmöglichen Ansprechpartnern zu landen. Darum arbeite ich mit den Experten der Beratungseinrichtungen Bily und Courage daran, die Synergien beider Linzer Beratungsvereine zu heben und gemeinsam mit weiteren Partnerorganisationen eine kooperative Anlaufstelle zu schaffen.“