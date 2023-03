EU: Weitgehendes Verbrenner-Aus mit Schlupfloch

E-Fuels derzeit mit „gruseliger Energiebilanz“

Zweifel am realistischen Einsatz für E-Fuels für den Otto Normalverbraucher äußerte zuletzt auch der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Neben den hohen Kosten für die auch absehbar sehr schwierige Herstellung des Kraftstoffs weisen E-Fuels zudem eine „gruselige Energiebilanz“ auf, so sein Argument. Aktuell benötigt die Herstellung nämlich um ein Vielfaches mehr an Energie als die simple Einspeisung von Strom in einen Akku.