Sie zaubert Messi feuchte Augen ins Gesicht

Die südamerikanischen Fußballvereinigung „Conmebol“ hatte zur großen Gala geladen. Am Rande der Auslosung zur Copa Sudamericana in Paraguay sollten Messi und Co. noch einmal für ihren historischen Triumph bei der WM in Katar geehrt werden. Und dazu zogen die Veranstalter alle Register. Unter anderem ließen sie die bekannte argentinische Sängerin Soledad Pastorutti auftreten, die explizit für Superstar Messi ein Ständchen zum Besten gab. Und der war gerührt. Berührende Szenen.