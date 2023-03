Vor allem Arme und Trump-Wähler starben an Covid

Große Schwankungen auch in den USA

Im innerstaatlichen Vergleich der USA zeigten sich Unterschiede in den Covid-19-Sterblichkeitsraten bis um das Fünffache und mehr: Wurden die Daten standardisiert, das heißt nach Bevölkerung, Demografie etc. vergleichbar gemacht, hatte Hawaii mit 147 Covid-19-Todesfällen die geringste Mortalität, dann folgten New Hampshire (215/100.000) und Maine (218/100.000). An den letzten Stellen lagen hier der US-Bundesstaat New Mexico mit 521 Covid-19-Todesopfern pro 100.000 Einwohner, District of Columbia (Washington DC; 526/100.000 und Arizona (581/100.000).