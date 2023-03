Fix-Radar auf Innviertler „Todesstrecke“ aufgebaut

Alleine seit Dezember 2021 sind bei Unfällen auf der sogenannten „Todesstrecke“ (B 148) im Bezirk Braunau vier Menschen ums Leben gekommen. Erst am vergangenen Wochenende war – wie berichtet – ein dreifacher Familienvater (40) aus Ranshofen gestorben. Am Montag wurde in einer 70-km/h-Zone bei Weng nun endlich ein modernes Fix-Radar installiert. Es ist bereits scharf und ahndet Raser in beide Fahrtrichtungen.