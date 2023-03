Biber sorgt in Oberkärntner Gemeinde für Schäden

Das Zusammenleben ist herausfordernd

In Abstimmung mit dem Amt für Wasserwirtschaft und der Biberbeauftragten des Landes befinde man sich in einem laufenden Prozess, um Maßnahmen gegen die Schäden zu treffen. „Es ist nicht so einfach. Aber wir versuchen das Holz zu verwerten und Infrastruktur in der Nähe des Bachs zu schützen“, so der Bürgermeister.