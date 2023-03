Schläger rammte Innviertlerin Knie in die Brust

16-Jähriger war wieder dabei

Gegen 1 Uhr fuhren Polizisten zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Rudolfskai in Salzburg. Ein 40-jähriger aus dem Flachgau soll von Jugendlichen mit Faustschlägen ins Gesicht und die 21-Jährige aus dem Bezirk Braunau soll von derselben Gruppe gepackt und mit dem Knie in den Brustbereich getreten worden sein. Einer der beiden Täter wurde aufgrund der Täterbeschreibung als einer der Jugendlichen (16) vom versuchten Raub kurze Zeit zuvor wiedererkannt. Die Polizisten nahmen den Salzburger in einer Bar in der Altstadt fest. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.