Vier Verletzte bei Unfall mit Fahrneuling (17)

Eine 17-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Freistadt lenkte am Sonntag gegen 19.15 Uhr ihr Auto in Bad Leonfelden auf der Linzer Straße vom Ortsgebiet kommend in Fahrtrichtung B126. Der PKW war besetzt mit drei Personen. Laut ihren Angaben hielt das Mädchen seinen Wagen an der Haltelinie Linzer Straße an, um links in die B126 Richtung Freistadt einbiegen zu können.