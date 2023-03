Stefan Kraft bei Windlotterie in Lahti Zweiter

Der Salzburger Stefan Kraft hat seinen 30. Sieg im Skisprung-Weltcup als Zweiter in Lahti nur knapp verpasst. Dem 29-Jährigen fehlten am Sonntag am windigen Schauplatz seiner zwei WM-Triumphe von 2017 nach dem in einem Durchgang entschiedenen Bewerb mit zahlreichen Unterbrechungen etwas mehr als vier Punkte auf den Japaner Ryoyu Kobayashi.