Land sucht innovative Projekte für Sozialbereich

„Update Social“ heißt das österreichweit einzigartige Projekt auf Neudeutsch. Ziel ist es, Innovationskraft, Engagement der Zivilgesellschaft und Sozialwirtschaft zusammen zu bringen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Linz Institute of Technology an der Johannes Kepler Universität in Kooperation mit dem Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Das Land Oberösterreich ist Schirmherr und Partner, die Volkshilfe Oberösterreich schlägt als Partner die Brücke zu den Sozialorganisationen.