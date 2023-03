Jonke-Preis an Olga Flor für den Roman „Morituri“

Gert Jonke

Gert Jonke wurde am 8. Februar 1946 in Klagenfurt geboren und starb am 4. Jänner 2009 in Wien. Während der Mittelschulzeit absolvierte er eine Klavierausbildung am Landeskonservatorium Klagenfurt. Ab 1966 begann er verschiedene Studien wie Germanistik, Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaft an der Universität Wien, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst / Film und Fernsehen. Jonke arbeitete in der Hörspielabteilung des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart mit. Es folgten Aufenthalte in London, Argentinien, Hamburg und Frankfurt.

1992 war er Stadtschreiber in Graz. Ab 1998 wohnte er in Wien. Gert Jonke wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem gewann er 1977 den ersten Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt und 2008 den Nestroy für “Freier Fall“ als „Bestes Stück“.