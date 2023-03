Schwestern holen Gold und Bronze im Riesentorlauf

Ginge es nach Joshua Sturm, könnte die Saison wohl noch länger gehen. Denn in den vergangenen Wochen lief der 21-Jährige zu absoluter Höchstform auf. Zuerst carvte der Pitztaler beim Europacupfinale in Narvik (Nor) im Riesentorlauf auf Rang zwei - sein erstes EC-Podest in dieser Disziplin. Es folgten zweite Plätze bei den kroatischen Meisterschaften in Zagreb sowohl im Slalom als auch im „Riesen“. Bei den österreichischen Meisterschaften in Oberösterreich schnappte sich der Völkl-Pilot dann das Technik-Double - ein „Kunststück“, das zuletzt 2017 Johannes Strolz gelungen war. Im Slalom führte Sturm zudem einen Tiroler Dreifachsieg vor Fabio Gstrein und Dominik Raschner an. Damit beendete der Tiroler Skiverband die Staatsmeisterschaften mit dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Das reichte in der Bundesländerwertung aber nur zu Rang zwei hinter Vorarlberg.