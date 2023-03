Vor Werkstatt wurden zwei Autos gestohlen

Der schwere Diebstahl muss sich zwischen 18. und 25. März zugetragen haben. In der Zeit verschwanden vom Areal einer Werkstatt in Glödnitz zwei Nissan Primera in der Farbe weiß. Die Autos sind derzeit nicht fahrtauglich. Dennoch beläuft sich der Schaden auf Tausende Euro. Ermittlungen laufen.