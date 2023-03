Als Lehrling hast du die Chance auf 50 x 500 Euro!

Schnell und unkompliziert teilnehmen

Wie du mit deinem selbst gestalteten Video schnell und unkompliziert teilnehmen kannst? Du kannst in deinem kurzen Clip ganz einfach erzählen, wie der Alltag in deinem Betrieb abläuft; deine Tätigkeit als Lehrling mit dem Smartphone filmen; Interviews geben, in denen du erklärst, was dich antriebt; oder dir was anders Kreatives einfallen lassen. Es liegt in deiner Hand!