Lehrling sucht Lehrling: Deine Chance auf 500 Euro

Wer kann am besten erklären, was eine Lehre in einem Betrieb ausmacht? Die eigenen Lehrlinge natürlich! Rücke dein Unternehmen in einem kurzen, selbst-produzierten Video ins Rampenlicht. Humorvoll, kreativ, überraschend - lass die Bewegtbilder auf deine ganz persönliche Art und Weise erzählen, warum gerade dein Betrieb ein toller Arbeitgeber ist. Die 50 besten Clips werden von der Wirtschaftskammer, der „Krone“ und kronehit mit 500 Euro belohnt. Wie du mitmachen kannst, erfährst du hier!