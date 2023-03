Neue Wohnsiedlung blockiert Schweinestall-Ausbau

Dunkle Wolken über dem fast 200 Jahre alten Bauernhof „Putz in Deisenham“ in Wolfsegg: Ein angrenzendes, sechs Hektar großes Grundstück ist nun auch rechtskräftig von Grün- in Bauland umgewidmet worden. Während sich der Grundstücksbesitzer über die zwanzigfache Wertsteigerung freuen darf (ein Quadratmeter Bauland kostet in Wolfsegg rund 200 Euro, Grünland rund zehn Euro), muss Landwirt Karl Schmidthaler um die Existenz des Hofs bangen.