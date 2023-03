„Corinna Schumacher lebt wie eine Gefangene“

„Ich wollte Michael ganz am Anfang besuchen, aber Corinna hat dies verweigert - zu Recht, weil zu viele Menschen ihn besuchen wollten“, verriet Eddie Jordan nun in einem Interview mit der Plattform „OLBG“. „Es ist jetzt fast zehn Jahre her und Corinna konnte nicht zu einer Party gehen, zum Mittagessen oder so etwas. Sie lebt wie eine Gefangene, weil jeder mit ihr über Michael reden will. Aber ständig daran erinnert zu werden, das braucht sie nun wirklich nicht.“ Seiner Meinung nach mache die Familie mit der Abschottung jedoch einen Fehler.